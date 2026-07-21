Подросток выстрелил в женщину из-за замечания в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска полиция проводит проверку по факту выстрела в женщину, сделавшую замечание несовершеннолетнему. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Инцидент произошёл во дворе дома по улице В. Шевелёва в жилмассиве «Просторный». Подросток, находившийся в компании сверстников, произвёл выстрел в направлении женщины, которая сделала им замечание.
«По факту зарегистрированного заявления полицейскими проводится проверка. По результатам будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства.
Заявление в отдел полиции № 8 «Кировский» поступило от жителя одного из домов. В настоящее время сотрудники устанавливают все обстоятельства произошедшего. О пострадавших и применённом оружии не сообщается.