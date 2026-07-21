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В Ростовской области забраковали партию сухофруктов из из-за плодожорки

Восточная плодожорка считается серьёзным карантинным вредителем.

Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям, а также Республике Калмыкия, при проверке 9,1 тонны импортной смеси сухофруктов был выявлен карантинный объект.

Лабораторная экспертиза подтвердила присутствие живых особей восточной плодожорки. В связи с этим инспекторы оформили запрет на ввоз данной продукции и выдали предписание о её реэкспорте. Груз уже возвращён в страну происхождения. Восточная плодожорка считается серьёзным карантинным вредителем, особенно распространённым в странах Азии. Её гусеницы наносят ущерб семечковым и косточковым культурам (яблоням, грушам, персикам, сливам, вишне и др.), а также дикорастущим растениям, таким как шиповник и рябина. Заражённые плоды теряют товарный вид: они неравномерно созревают, желтеют и быстро начинают гнить. Этот вредитель способен погубить значительную часть урожая, а также сильно испортить фрукты во время их хранения и транспортировки.