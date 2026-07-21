Мальчик на электросамокате сбил малышку на детской площадке в Воронеже

В Воронеже мальчик на электросамокате сбил маленькую девочку на детской площадке в ЖК «Озерки». Запись с камеры видеонаблюдения опубликовали в канале «Мой и твой Воронеж» в мессенджере МАКС во вторник, 21 июля.
Судя по кадрам, ребёнок наехал на малышку, когда та бежала по пешеходной дорожке. От удара девочка упала лицом вниз на асфальт.
Сразу после аварии мальчик остановился. Пострадавшую забрала её мать.
В социальных сетях женщина рассказала, что у её дочери ссадины на подбородке и руке.
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