Житель Хабаровского края отправится в колонию за похищение подростка

Житель Хабаровского края похитил и ударил подростка, заступаясь за своего сына. За это отправится в колонию строгого режима.
Суд признал 34-летнего жителя Вяземского виновным по пунктам «в», «д» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение).
Установлено, что в ноябре 2025 года мужчина ехал по городу. Он увидел, как его сын дерется с 12-летним подростком, и вмешался в конфликт. Угрожая убийством, ударил несовершеннолетнего, затолкал его в свою машину и отвез к дому на улице Красный Орел. Там он заметил отца мальчика и высадил подростка.
Суд приговорил его к пяти годам и трем месяцам лишения свободы. Автомобиль Nissan, на котором он похитил школьника, конфискован в доход государства. Осужденный обязан выплатить компенсацию за моральный вред около 300 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.