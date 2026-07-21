Житель Хабаровского края отправится в колонию за похищение подростка

Установлено, что в ноябре 2025 года мужчина ехал по городу. Он увидел, как его сын дерется с 12-летним подростком, и вмешался в конфликт. Угрожая убийством, ударил несовершеннолетнего, затолкал его в свою машину и отвез к дому на улице Красный Орел. Там он заметил отца мальчика и высадил подростка.