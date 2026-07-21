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Житель Хабаровского края отправится в колонию за похищение подростка

Житель Хабаровского края похитил и ударил подростка, заступаясь за своего сына. За это отправится в колонию строгого режима.

Житель Хабаровского края похитил и ударил подростка, заступаясь за своего сына. За это отправится в колонию строгого режима.

Суд признал 34-летнего жителя Вяземского виновным по пунктам «в», «д» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение).

Установлено, что в ноябре 2025 года мужчина ехал по городу. Он увидел, как его сын дерется с 12-летним подростком, и вмешался в конфликт. Угрожая убийством, ударил несовершеннолетнего, затолкал его в свою машину и отвез к дому на улице Красный Орел. Там он заметил отца мальчика и высадил подростка.

Суд приговорил его к пяти годам и трем месяцам лишения свободы. Автомобиль Nissan, на котором он похитил школьника, конфискован в доход государства. Осужденный обязан выплатить компенсацию за моральный вред около 300 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.