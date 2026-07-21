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В Румынии заявили об атаке на шедший на Украину газовоз

В Черном море в результате пожара на судне Gas Lisbon, перевозившем сжиженный природный газ, пострадали три человека. В момент происшествия судно находилось на расстоянии 15−20 морских миль от побережья Румынии. Об этом сообщает издание Agerpres со ссылкой на данные Румынской морской администрации. Власти Румынии заявили, что судно подверглось атаке.

Источник: Freepik

Сигнал бедствия поступил от судна под флагом Либерии, на борту которого находилось около 3,8 тыс. тонн СПГ, около 00:05 по местному времени прошлой ночью. Морской спасательный центр города Констанца организовал эвакуацию экипажа. Все 17 моряков были спасены.

Президент Румынии Никушор Дан заявил в X, что судно «было атаковано за пределами территориальных вод Румынии». Как уточнил Дан, газовоз Gas Lisbon под флагом Либерии следовал из египетской Александрии в Ренийский порт на Украине. Для эвакуации экипажа румынская сторона направила два судна, а еще одно позднее обследовало район — «чтобы удостовериться, что газовоз не представляет дополнительной опасности для безопасности судоходства», отметил президент.

Румынские власти намерены установить все обстоятельства произошедшего, а также ответственных за нападение на судно, подчеркнул президент. Он отметил, что произошедшее, «скорее всего», связано с российско-украинским конфликтом.

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