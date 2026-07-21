В Румынии заявили об атаке на шедший на Украину газовоз

Президент Румынии Никушор Дан заявил в X, что судно «было атаковано за пределами территориальных вод Румынии». Как уточнил Дан, газовоз Gas Lisbon под флагом Либерии следовал из египетской Александрии в Ренийский порт на Украине. Для эвакуации экипажа румынская сторона направила два судна, а еще одно позднее обследовало район — «чтобы удостовериться, что газовоз не представляет дополнительной опасности для безопасности судоходства», отметил президент.