В Румынии заявили об атаке на шедший на Украину газовоз

Сигнал бедствия поступил от судна под флагом Либерии, на борту которого находилось около 3,8 тыс. тонн СПГ, около 00:05 по местному времени прошлой ночью. Морской спасательный центр города Констанца организовал эвакуацию экипажа. Все 17 моряков были спасены.
Президент Румынии Никушор Дан заявил в X, что судно «было атаковано за пределами территориальных вод Румынии». Как уточнил Дан, газовоз Gas Lisbon под флагом Либерии следовал из египетской Александрии в Ренийский порт на Украине. Для эвакуации экипажа румынская сторона направила два судна, а еще одно позднее обследовало район — «чтобы удостовериться, что газовоз не представляет дополнительной опасности для безопасности судоходства», отметил президент.
Румынские власти намерены установить все обстоятельства произошедшего, а также ответственных за нападение на судно, подчеркнул президент. Он отметил, что произошедшее, «скорее всего», связано с российско-украинским конфликтом.