Бывший работодатель три года обворовывал пенсионера под Волгоградом

Оперативники быстро нашли подозреваемого. Им оказался 51-летний местный житель, который во всем сознался. Выяснилось, что несколько лет назад потерпевший работал у этого мужчины. Работодатель помог ему оформить банковскую карту для получения пенсии. Когда трудовые отношения закончились, карта осталась у бывшего начальника. В течение трех лет он каждый месяц снимал деньги через банкомат и тратил их на себя.