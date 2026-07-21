Кот-наркокурьер задержан на входе в нижегородскую колонию

На входе в одну из нижегородских исправительных колоний задержали подозрительного кота, который собирался передать заключенным наркотики. О необычном случае рассказали в региональном главке ФСИН.
Кот нес «посылку» на ошейнике. Там были два свертка подозрительного содержания.
«Пушистого перехватили сотрудники учреждения, после чего передали обнаруженный “груз” специально обученной собаке по кличке Фокси. Она обнюхала свертки и указала на наркотики, а экспертиза затем подтвердила, что это запрещенные вещества.
«Пушистый злоумышленник был временно задержан, у него изъяли ошейник с веществами, провели осмотр и, убедившись, что с ним все в порядке, отпустили его на волю», — рассказали в исправительной колонии № 17, передает портал nn.ru.
Судя по опубликованным ведомством кадрам, кот вел себя спокойно. Кто его послал — не уточняется.