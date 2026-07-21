В Воронеже поймали серийного похитителя велосипедов

В Воронеже задержали серийного похитителя велосипедов. Полицейским удалось установить причастность 30-летнего ранее судимого мужчины к 15 преступным эпизодам, совершенным в апреле. В Северном микрорайоне он похитил шесть велосипедов, в Центральном — три, а в Коминтерновском, Советском и Левобережном — по два. Общий ущерб потерпевших составил около 448 тыс рублей.
— Мужчина проникал в подъезды многоквартирных домов, перекусывал противоугонные тросы и угонял имущество. Похищенный транспорт он сбывал случайным прохожим. Подозреваемый заключен под стражу, сейчас проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям, — сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.
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