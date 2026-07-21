В Ардатовском округе грузовик съехал с дороги и врезался в отбойник: водитель погиб

Смертельная авария произошла 20 июля 2026 года в 22:20 на 378-м километре автодороги М-12 «Москва — Казань» в Ардатовском районе, сообщили в пресс-службе ГИБДД Росси по региону.
По предварительным данным, 63-летний водитель со стажем вождения 38 лет, управлявший грузовиком Ситрак с полуприцепом Фокстанк-ПЦЦ-380А, не справился с управлением.
После съезда с проезжей части автомобиль совершил наезд на препятствие — колесо-отбойный брус. В результате ДТП водитель погиб.
Обстоятельства аварии уточняются.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и двое пострадали в ДТП с грузовиками в Починковском районе.