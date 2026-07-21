В центре Симферополя потушили пожар в кафе

Пожар в одном из кафе на улице Ушинского произошел утром 21 июля. Сообщение о задымлении поступило спасателям в 10:10.
Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.
К ликвидации пожара были привлечены 15 сотрудников МЧС и шесть единиц техники. В 11:15 открытое горение было полностью ликвидировано. Работы на месте происшествия завершались силами пожарно-спасательных подразделений.
Ранее в Алуште пожарные ликвидировали возгорание в кафе на улице Ленина. Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров. Прибывшие специалисты быстро справились с огнём. В тушении участвовали 17 человек и три пожарные машины. Никто не пострадал.
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