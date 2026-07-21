Назначена дата первого заседания по делу админа «Острова Свободы» Серенко

Ранее в пресс-службе регионального СУ СКР сообщали, что Серенко вымогал деньги совместно со своим сообщником — предположительно, Алексеем Ульяновым, суд над которым стартовал в Волгограде 24 июня. На одном из заседаний Серенко раскрыл схемы, по которым они с Ульяновым получали деньги от известных в Волгоградской области людей.