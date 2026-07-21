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Четыре человека пострадали при ударе дрона ВСУ по жилому дому в ЛНР

Четверо мирных жителей пострадали при целенаправленном ударе дрона по дому в Сватово, среди раненых двое детей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В городе Сватово Луганской Народной Республики в результате атаки украинского беспилотника пострадали четверо мирных жителей, в том числе двое детей. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По данным властей, дрон противника целенаправленно влетел в окно жилого дома. В результате взрыва травмы получили 10-летний и 14-летний подростки, а также двое взрослых. 10-летний мальчик находится в тяжелом состоянии, медики готовят его экстренную транспортировку в республиканскую детскую больницу.

Всего за минувшие сутки атакам со стороны ВСУ подверглись территории десяти муниципальных округов ЛНР. В Луганске в ходе ночного удара по частному сектору в Каменнобродском районе была ранена 69-летняя женщина. Также в городе зафиксированы повреждения гражданских грузовиков на стоянках и удары БПЛА вблизи многоквартирных домов в восточных кварталах. Налеты также зафиксированы в Алчевске, Стаханове, Рубежном, Северодонецке и ряде других районов республики, где были повреждены частные дома и объекты промышленной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в результате целенаправленного удара БПЛА по служебному транспорту в Луганске погиб 29-летний инспектор ДПС, а в Перевальском муниципальном округе при атаке на пожарную машину МЧС погиб один спасатель и еще четверо получили ранения.

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