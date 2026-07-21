Четыре человека пострадали при ударе дрона ВСУ по жилому дому в ЛНР

В городе Сватово Луганской Народной Республики в результате атаки украинского беспилотника пострадали четверо мирных жителей, в том числе двое детей. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
По данным властей, дрон противника целенаправленно влетел в окно жилого дома. В результате взрыва травмы получили 10-летний и 14-летний подростки, а также двое взрослых. 10-летний мальчик находится в тяжелом состоянии, медики готовят его экстренную транспортировку в республиканскую детскую больницу.
Всего за минувшие сутки атакам со стороны ВСУ подверглись территории десяти муниципальных округов ЛНР. В Луганске в ходе ночного удара по частному сектору в Каменнобродском районе была ранена 69-летняя женщина. Также в городе зафиксированы повреждения гражданских грузовиков на стоянках и удары БПЛА вблизи многоквартирных домов в восточных кварталах. Налеты также зафиксированы в Алчевске, Стаханове, Рубежном, Северодонецке и ряде других районов республики, где были повреждены частные дома и объекты промышленной инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что в результате целенаправленного удара БПЛА по служебному транспорту в Луганске погиб 29-летний инспектор ДПС, а в Перевальском муниципальном округе при атаке на пожарную машину МЧС погиб один спасатель и еще четверо получили ранения.