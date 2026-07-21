Четыре человека пострадали при ударе дрона ВСУ по жилому дому в ЛНР

Всего за минувшие сутки атакам со стороны ВСУ подверглись территории десяти муниципальных округов ЛНР. В Луганске в ходе ночного удара по частному сектору в Каменнобродском районе была ранена 69-летняя женщина. Также в городе зафиксированы повреждения гражданских грузовиков на стоянках и удары БПЛА вблизи многоквартирных домов в восточных кварталах. Налеты также зафиксированы в Алчевске, Стаханове, Рубежном, Северодонецке и ряде других районов республики, где были повреждены частные дома и объекты промышленной инфраструктуры.