Суд по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова перенесли на 23 июля

В Самаре заседание по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи перенесли на 23 июля, об этом сообщает корреспондент «КП-Самара» из зала суда. Некоторые свидетели по делу живут в Москве и Санкт-Петербурге, их будут опрашивать через конференц-связь. Нужно время, чтобы подготовить такой допрос.