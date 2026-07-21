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Суд по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова перенесли на 23 июля

Свидетелей по делу об убийстве бывшего мэра Самары опросят через конференц-связь.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре заседание по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи перенесли на 23 июля, об этом сообщает корреспондент «КП-Самара» из зала суда. Некоторые свидетели по делу живут в Москве и Санкт-Петербурге, их будут опрашивать через конференц-связь. Нужно время, чтобы подготовить такой допрос.

21 июля на заседании успели опросить четверых свидетелей. Участковый врач-терапевт рассказала, чем болел Виктор Тархов, могли ли его болезни привести к внезапной смерти. Племянница экс-мэра поделилась, что получала от него странные сообщения, а его внешний вид показался ей подавленным.

Также прокурор озвучил показания правнука Тарховых, сына их единственной внучки Екатерины. Именно ее подозревают в убийстве родных: по версии следствия, Тарховых отравили, потом тела заморозили и расчленили, останки прокрутили через мясорубку, смешали с гречкой и выкинули на мусорку.