Ревнивая волгоградка ударила сожителя ножом в спину

Оперативники выяснили, что в день происшествия мужчина выпивал вместе со своей сожительницей. Между ними вспыхнула ссора на почве ревности — женщина застала возлюбленного с другой. В порыве гнева она схватила нож и ударила его в спину. После этого она сама вызвала скорую помощь.