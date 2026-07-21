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Ревнивая волгоградка ударила сожителя ножом в спину

В Волгограде женщина задержана за причинение тяжкого вреда здоровью своему возлюбленному.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде полицейские задержали женщину, которая ударила ножом своего сожителя из ревности, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление МВД. 18 июля 2026 года в больницу попал 33-летний местный житель с открытой раной грудной клетки. Врачи сразу сообщили о криминальном характере травмы в полицию.

Оперативники выяснили, что в день происшествия мужчина выпивал вместе со своей сожительницей. Между ними вспыхнула ссора на почве ревности — женщина застала возлюбленного с другой. В порыве гнева она схватила нож и ударила его в спину. После этого она сама вызвала скорую помощь.

Подозреваемая призналась в содеянном. На нее завели уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». Сейчас женщину задержали, решается вопрос о мере пресечения. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.