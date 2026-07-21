Директор воронежского рехаба избил до смерти пациента

Центральный райсуд Воронежа отправил 41-летнего директора частного реабилитационного центра в колонию за убийство пациента.
Инцидент произошел в рехабе в декабре 2024 года. Туда поступил мужчина, страдающий наркотической зависимостью. В результате возникшего конфликта руководитель центра избил подопечного, да так сильно, что тот скончался от причиненных травм.
— Суд признал мужчину виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, и назначил ему семь лет лишения свободы в колонии строгого режима, — сообщили в прокуратуре Воронежской области.
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