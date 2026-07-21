Мотоциклист погиб в ДТП с внедорожником в Ленобласти

Авария произошла днем 20 июля на 4-м километре трассы Ропша — Марьино. По предварительным данным, 33-летний водитель мотоцикла Honda столкнулся с автомобилем Dodge Ram.
От полученных травм мотоциклист скончался на месте происшествия. Его 41-летний пассажир был госпитализирован, медики оценивают его состояние как средней степени тяжести.
Водитель автомобиля Dodge Ram, 48-летний мужчина, не пострадал. По факту смертельного ДТП сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства аварии.