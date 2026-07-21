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В Волгограде молодая женщина всадила нож в неверного сожителя

Волгоградка, уличившая своего сожителя в неверности, ударила его ножом. Осознав свой поступок, молодая.

Волгоградка, уличившая своего сожителя в неверности, ударила его ножом. Осознав свой поступок, молодая женщина самостоятельно вызвала скорую и отправила изменщика в больницу.

В медучреждении 33-летнего мужчину встретили с открытой раной грудной клетки. Вскоре выяснилось, что кровавая история началась с совместного застолья сожителей. Приняв на грудь, женщина припомнила прежние обиды и взялась за нож, решив отомстить за неприятную сцену.

— Волгоградка, заставшая возлюбленного с другой, ударила его в спину ножом, а после вызвала скорую помощь, — сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. — В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия». В ближайшее время ей изберут меру пресечения.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области и из архива V102.ru.