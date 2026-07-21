В Волгограде молодая женщина всадила нож в неверного сожителя

— Волгоградка, заставшая возлюбленного с другой, ударила его в спину ножом, а после вызвала скорую помощь, — сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. — В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия». В ближайшее время ей изберут меру пресечения.