Мужчину, открывшего стрельбу около ресторана в Ростове, арестовали на два месяца

Напомним, конфликт произошел между посетителями одного из увеселительных заведений в Кировском районе Ростова-на-Дону. Ссору начали батайчанин и ростовчанин 32 и 34 лет. Из заведения они вышли на улицу и словесная перепался перешла в потасовку со стрельбой.