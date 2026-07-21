В Перми во время движения загорелся трамвай

Трамвай № 11 загорелся во время движения, сообщили очевидцы в социальных сетях.
Инцидент произошёл на улице Советской Армии. На видео можно заметить две пожарные машины. Как рассказали в ГУ МЧС России по Пермскому краю, вызов поступил в 14:33.
По предварительной информации, площадь пожара составила 0,2 квадратных метра. Открытое горение ликвидировали в 14:39. На место происшествия выезжали 8 человек личного состава и 2 единицы техники.
Спасатели также уточнили, что пострадавших нет. Что стало причиной возгорания — неизвестно.
Напомним, пожарные спасли пять человек из огня в многоквартирном доме в селе Частые.
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