У станции метро «Козья Слобода» скончался 56-летний мужчина

Утром 21 июля на входе в станцию казанского метро «Козья Слобода» произошла трагедия. 56-летнему мужчине внезапно стало плохо, и он потерял сознание. Прохожие, заметившие происшествие, немедленно вызвали скорую медицинскую помощь. Однако, несмотря на оперативный выезд бригады и все усилия врачей, спасти мужчину не удалось — он скончался на месте.