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У станции метро «Козья Слобода» скончался 56-летний мужчина

Причина смерти будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.

Источник: Комсомольская правда

Утром 21 июля на входе в станцию казанского метро «Козья Слобода» произошла трагедия. 56-летнему мужчине внезапно стало плохо, и он потерял сознание. Прохожие, заметившие происшествие, немедленно вызвали скорую медицинскую помощь. Однако, несмотря на оперативный выезд бригады и все усилия врачей, спасти мужчину не удалось — он скончался на месте.

Точная причина смерти пока не установлена. Она будет определена после проведения судебно-медицинского исследования. Обстоятельства случившегося выясняются.