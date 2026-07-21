Один человек погиб и семь попали в больницу после жесткого ДТП под Буда-Кошелево. Подробности сообщает Министерство внутренних дел.
Во вторник, 21 июля, примерно в 10.00 в Буда-Кошелевском районе на 378 километре автодороги М-8 граница Российской Федерации — Витебск — Гомель — граница Украины столкнулись автомобили Renault и Jetta vs7.
Жесткое ДТП с двумя автомобилями случилось под Буда-Кошелево. Фото: телеграм-канал МВД Беларуси.
В результате аварии 65-летняя пассажир Renault погибла, 41-летняя водитель, мужчина (его возраст устанавливается), двое детей 11 и 16 лет были доставлены в больницу. В больницу также попали 45-летняя водитель автомобиля Jetta vs7, а также двое пассажиров — 53-летний мужчина и 12-летняя девочка.
Жесткое ДТП с двумя автомобилями случилось под Буда-Кошелево. Фото: телеграм-канал МВД Беларуси.
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