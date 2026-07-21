Один человек погиб и семь попали в больницу после жесткого ДТП под Буда-Кошелево

В результате аварии 65-летняя пассажир Renault погибла, 41-летняя водитель, мужчина (его возраст устанавливается), двое детей 11 и 16 лет были доставлены в больницу. В больницу также попали 45-летняя водитель автомобиля Jetta vs7, а также двое пассажиров — 53-летний мужчина и 12-летняя девочка.