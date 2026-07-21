Волгоградцев, укравших спиннинг у ребёнка, заклеймило сообщество рыболовов

«Сильно они не разбогатели, а вот у мальчика душевная травма… Спиннинг ему подарили на день рождения», — поясняет один из участников чата. И дополняет: родители обязательно обратятся в полицию, тем более что марка машины и её цвет известны, найти автомобиль по камерам не будет проблемой.