Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцев, укравших спиннинг у ребёнка, заклеймило сообщество рыболовов

Спиннинг мальчику подарили родители на день рождения, похитители приехали на белом Mitsubishi Pajero.

Волгоградцы обсуждают в рыбацком чате некрасивый поступок взрослых людей, обидевших мальчишку.

Школьник отправился утром на рыбалку. Пока он готовил снасти, к парнишке подъехали мужчина на белом Mitsubishi Pajero. Поинтересовались, как рыбалка. А когда ребёнок отвернулся и занялся забросом закидной снасти, похитили спиннинг.

«Сильно они не разбогатели, а вот у мальчика душевная травма… Спиннинг ему подарили на день рождения», — поясняет один из участников чата. И дополняет: родители обязательно обратятся в полицию, тем более что марка машины и её цвет известны, найти автомобиль по камерам не будет проблемой.

«Может мародёры прочитают этот пост и добровольно вернут спиннинг ребёнку», — надеется мужчина.

Рыбаки негодуют: надо наказать нехороших людей по максимуму. И просят автора поста опубликовать в группе номер иномарки, если она станет известна — «героев» нужно знать в лицо!

«Согласна, пусть в них тычут пальцем на берегу», — поддерживает рыбачка.

«Да воздастся им по заслугам», — желают рыбаки.

Родные туристов из Волгограда потребовали возобновления следствия по делу о гибели туристов в Белом море.