Волгоградцев, укравших спиннинг у ребёнка, заклеймило сообщество рыболовов

Волгоградцы обсуждают в рыбацком чате некрасивый поступок взрослых людей, обидевших мальчишку.
Школьник отправился утром на рыбалку. Пока он готовил снасти, к парнишке подъехали мужчина на белом Mitsubishi Pajero. Поинтересовались, как рыбалка. А когда ребёнок отвернулся и занялся забросом закидной снасти, похитили спиннинг.
«Сильно они не разбогатели, а вот у мальчика душевная травма… Спиннинг ему подарили на день рождения», — поясняет один из участников чата. И дополняет: родители обязательно обратятся в полицию, тем более что марка машины и её цвет известны, найти автомобиль по камерам не будет проблемой.
«Может мародёры прочитают этот пост и добровольно вернут спиннинг ребёнку», — надеется мужчина.
Рыбаки негодуют: надо наказать нехороших людей по максимуму. И просят автора поста опубликовать в группе номер иномарки, если она станет известна — «героев» нужно знать в лицо!
«Согласна, пусть в них тычут пальцем на берегу», — поддерживает рыбачка.
«Да воздастся им по заслугам», — желают рыбаки.
Родные туристов из Волгограда потребовали возобновления следствия по делу о гибели туристов в Белом море.