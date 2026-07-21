Названа главная причина смерти на рабочих местах в Башкирии

Из 60 несчастных случаев со смертельным исходом, расследованных в этом году, в 36 причиной гибели стали не производственные травмы, а обострение хронических заболеваний. Только за минувшую неделю в Гострудинспекцию поступило четыре извещения о так называемой «естественной смерти» на рабочем месте и еще одно о тяжелом случае, связанном с внезапным ухудшением самочувствия. Среди них инженер-геолог (47 лет), охранник (61 год), слесарь-механик (55 лет), инспектор инженерно-технического центра (54 года) и стропальщик (50 лет). Всем им внезапно стало плохо, однако выжить удалось лишь одному.
Согласно исследованиям, в 96% случаев причиной внезапной смерти на рабочем месте становятся болезни системы кровообращения. Обычно это острые и хронические формы ишемической болезни сердца.
На основе исследования в Башкирии разработана программа по снижению риска смерти на рабочем месте. Она предусматривает усиление медосмотров (с обязательным участием кардиолога), возрождение здравпунктов на предприятиях и контроль за возрастными сотрудниками и людьми с хроническими заболеваниями. При этом, по словам замруководителя Гострудинспекции Оксаны Вансковой, работодатели не спешат внедрять эти меры, о чем свидетельствуют новые случаи смертей на рабочих местах.