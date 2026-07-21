Дядя пропавшей в Кыну художницы рассказал о ходе поисков

«Каждый день на лодках выходят люди. Также ездили вместе с поисковыми отрядами, результата не было. На лесных полянах, где отдыхают те, кто приехал на сплав, развешали ориентировки на деревьях. Приезжали с дронами искать, тракторы расчищали дорогу. Пока всё безуспешно», — рассказал дядя Олеси.