Дядя пропавшей в Кыну художницы рассказал о ходе поисков

Поиски Олеси Косаревой, которая пропала во время паводка в селе Кын Лысьвенского муниципального округа, продолжаются каждый день. Об этом корреспонденту сайта perm.aif.ru сообщил дядя девушки Андрей Николаевич.
«Каждый день на лодках выходят люди. Также ездили вместе с поисковыми отрядами, результата не было. На лесных полянах, где отдыхают те, кто приехал на сплав, развешали ориентировки на деревьях. Приезжали с дронами искать, тракторы расчищали дорогу. Пока всё безуспешно», — рассказал дядя Олеси.
Также информацию о пропавшей художнице передали по соседним населённым пунктам, в том числе в Свердловской области, предупредили рыбаков.
«Поиску мешает очень высокий уровень воды. В сорока километрах по реке обнаружили завалы из леса, деревьев, мусора. Но подступиться к ним, пока вода не опустится, нельзя — слишком опасно», — добавил мужчина.
Напомним, 10 июля во время паводка в Кыну потоком воды унесло 28-летнюю художницу. Её маме удалось спастись.