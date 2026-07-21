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В Нижегородской области служебная собака разоблачила кота-наркокурьера

В Нижегородской области пресекли необычную попытку доставки наркотиков в колонию. Злоумышленники использовали кота с самодельным ошейником. Подробности операции и результаты экспертизы в нашем материале.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники исправительной колонии № 17 в Нижегородской области пресекли попытку доставки наркотических средств на территорию учреждения с использованием животного. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН.

В ходе осмотра территории внимание персонала привлек кот, на котором был надет самодельный тканевый ошейник. Внутри него сотрудники обнаружили подозрительные вещества зеленого и белого цветов. Для идентификации содержимого был привлечен кинолог со служебной собакой по кличке Фокси, специализирующейся на поиске запрещенных средств. Животное подтвердило наличие наркотиков, что позднее было доказано проведенной экспертизой.

По версии администрации ИК-17, животное использовалось злоумышленниками для бесконтактной передачи запрещенных веществ осужденным. После изъятия ошейника с наркотиками кот был осмотрен ветеринарами и, поскольку его состоянию здоровья ничто не угрожало, выпущен на волю.