В Нижегородской области служебная собака разоблачила кота-наркокурьера

В ходе осмотра территории внимание персонала привлек кот, на котором был надет самодельный тканевый ошейник. Внутри него сотрудники обнаружили подозрительные вещества зеленого и белого цветов. Для идентификации содержимого был привлечен кинолог со служебной собакой по кличке Фокси, специализирующейся на поиске запрещенных средств. Животное подтвердило наличие наркотиков, что позднее было доказано проведенной экспертизой.