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Волгоградка зарезала сожителя из ревности и получила 7 лет

В Волгоградской области вынесли приговор женщине, убившей гражданского мужа во время ссоры.

Источник: Комсомольская правда

В Котовском районе Волгоградской области суд отправил в колонию 52-летнюю местную жительницу. Она зарезала своего сожителя во время застолья, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Трагедия произошла 7 января 2026 года. Женщина и ее гражданский муж выпивали и поссорились. Причиной конфликта стала ревность. В какой-то момент фигурантка схватила со стола кухонный нож и ударила мужчину в область ключицы. Ранение оказалось смертельным. Мужчина скончался на месте еще до приезда скорой помощи.

В суде женщина признала свою вину и раскаялась. Суд учел все обстоятельства, личность подсудимой и мнение прокуратуры. В итоге ее приговорили к 7 годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.