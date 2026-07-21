Волгоградка зарезала сожителя из ревности и получила 7 лет

Трагедия произошла 7 января 2026 года. Женщина и ее гражданский муж выпивали и поссорились. Причиной конфликта стала ревность. В какой-то момент фигурантка схватила со стола кухонный нож и ударила мужчину в область ключицы. Ранение оказалось смертельным. Мужчина скончался на месте еще до приезда скорой помощи.