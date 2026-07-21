В Северо-Енисейском округе пьяный водитель предъявил права погибшего брата

На мужчину завели уголовное дело за управление машиной в пьяном виде без прав. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Кроме того, ему выписали штраф за то, что он живет по недействительному паспорту. Отдельной проверкой обернулось использование документа умершего человека, после ее завершения будет принято решение по этому эпизоду.