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Ушел из жизни нижегородский отличник здравоохранения РФ Сергей Баланов

Общий стаж его работы стоматологом-ортопедом превысил 30 лет.

Скончался Сергей Баланов — стоматолог‑ортопед, удостоенный звания «Отличник здравоохранения РФ». Об этом сообщил Макс-канал «Бокал Прессека».

Профессиональный путь Сергея Баланова был тесно связан с этим учреждением: здесь он проходил интернатуру, а начиная с 1989 года неизменно трудился в Областной стоматологической поликлинике на Большой Покровской. Общий стаж его работы в учреждении превысил 30 лет.

Уход специалиста такого уровня — большая потеря для профессионального сообщества и бывших пациентов. Коллеги вспоминают Сергея Баланова как высококвалифицированного доктора, чуткого и внимательного к людям, надёжного товарища и отзывчивого сотрудника.

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