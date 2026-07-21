Ушел из жизни нижегородский отличник здравоохранения РФ Сергей Баланов

Профессиональный путь Сергея Баланова был тесно связан с этим учреждением: здесь он проходил интернатуру, а начиная с 1989 года неизменно трудился в Областной стоматологической поликлинике на Большой Покровской. Общий стаж его работы в учреждении превысил 30 лет.