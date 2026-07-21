Ушел из жизни нижегородский отличник здравоохранения РФ Сергей Баланов

Скончался Сергей Баланов — стоматолог‑ортопед, удостоенный звания «Отличник здравоохранения РФ». Об этом сообщил Макс-канал «Бокал Прессека».
Профессиональный путь Сергея Баланова был тесно связан с этим учреждением: здесь он проходил интернатуру, а начиная с 1989 года неизменно трудился в Областной стоматологической поликлинике на Большой Покровской. Общий стаж его работы в учреждении превысил 30 лет.
Уход специалиста такого уровня — большая потеря для профессионального сообщества и бывших пациентов. Коллеги вспоминают Сергея Баланова как высококвалифицированного доктора, чуткого и внимательного к людям, надёжного товарища и отзывчивого сотрудника.
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