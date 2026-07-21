СК рассказал детали смертельного ДТП на Гомельщине

По предварительным данным, инцидент произошел в 10:15.
На 377-м километре автодороги М-8 «граница Российской Федерации-Витебск-Гомель-граница Украины» 41-летняя водитель Renault Kadjar не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения. Там Renault Kadjar столкнулся лоб в лоб с Jetta VS7.
В результате 64-летняя пассажир французской иномарки скончалась на месте.
Водитель и еще трое пассажиров (16 и 11 лет, возраст одного из пострадавших устанавливается) Renault, а также 45-летняя водитель Jetta и два ее пассажира (53 и 13 лет) получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Очевидцев аварии просят позвонить по телефону +375 33 6658939.