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СК рассказал детали смертельного ДТП на Гомельщине

МИНСК, 21 июл — Sputnik. Один человек погиб, семеро пострадали в результате ДТП в Буда-Кошелевском районе, сообщили в пресс-службе СК Беларуси.

Источник: Telegram / СК Беларуси

По предварительным данным, инцидент произошел в 10:15.

На 377-м километре автодороги М-8 «граница Российской Федерации-Витебск-Гомель-граница Украины» 41-летняя водитель Renault Kadjar не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения. Там Renault Kadjar столкнулся лоб в лоб с Jetta VS7.

В результате 64-летняя пассажир французской иномарки скончалась на месте.

Водитель и еще трое пассажиров (16 и 11 лет, возраст одного из пострадавших устанавливается) Renault, а также 45-летняя водитель Jetta и два ее пассажира (53 и 13 лет) получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Очевидцев аварии просят позвонить по телефону +375 33 6658939.