Минчанин повредил фонари в центре Минска из-за девушки, которую увидел с другим. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.
В Центральное РУВД поступила информация про повреждение фонарей, установленных вдоль набережной реки Свислочь в центре Минска. По подозрению в совершении хулиганских действий был задержан 18-летний минчанин.
Задержанный в ночное время отдыхал в увеселительном заведении, где употреблял алкоголь. Позднее на набережной реки фигурант заметил девушку, к которой испытывал симпатию. Она находилась с молодым человеком.
«Не справившись с эмоциями, фигурант начал наносить удары по декоративным светильникам и повредил два из них», — рассказали в милиции.
Милиция задержала 18-летнего жителя Минска. Снимок носит иллюстративный характер. Фото: телеграм-канал ГУВД Мингорисполкома.
Заведено уголовное дело за хулиганство.
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