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Минчанин повредил фонари в центре Минска из-за девушки, которую увидел с другим

Милиция задержала 18-летнего жителя Минска — вот что он сделал.

Источник: Комсомольская правда

Минчанин повредил фонари в центре Минска из-за девушки, которую увидел с другим. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

В Центральное РУВД поступила информация про повреждение фонарей, установленных вдоль набережной реки Свислочь в центре Минска. По подозрению в совершении хулиганских действий был задержан 18-летний минчанин.

Задержанный в ночное время отдыхал в увеселительном заведении, где употреблял алкоголь. Позднее на набережной реки фигурант заметил девушку, к которой испытывал симпатию. Она находилась с молодым человеком.

«Не справившись с эмоциями, фигурант начал наносить удары по декоративным светильникам и повредил два из них», — рассказали в милиции.

Милиция задержала 18-летнего жителя Минска. Снимок носит иллюстративный характер. Фото: телеграм-канал ГУВД Мингорисполкома.

Заведено уголовное дело за хулиганство.

Тем временем супруги оставили у церкви в Минске 60 000 рублей, но это было не пожертвование.

Ранее один человек погиб и семь попали в больницу после жесткого ДТП под Буда-Кошелево.

Кроме того, мы собрали график отключения горячей воды в Минске в июле 2026: список адресов, даты отключения. Также появился график отключений на август.