В Красноярске начальник производства три года получал зарплату за «мертвую душу»

Зато руководитель исправно табелировал фиктивного сотрудника, назначал ему премии, писал заявления на отпуска и спокойно снимал деньги со счета. Эта схема работала с апреля 2021 по август 2024 года. За это время руководитель успел похитить 700 тысяч рублей. Кроме того, еще 300 тысяч он перечислил в соцфонд как страховые взносы за несуществующего работника. Общий ущерб составил миллион рублей.