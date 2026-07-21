Умерший экс-глава Саратова Олег Грищенко стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено в отношении бывшего главы Саратова и депутата Госдумы Олега Грищенко, скончавшегося в 2017 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.
Согласно материалам дела, фигуранту предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Претензии правоохранительных органов касаются махинаций с имущественным комплексом бывшего Саратовского подшипникового завода (СПЗ), который Грищенко возглавлял до 2005 года.
По версии следствия, экс-глава города инициировал схему хищения активов, которая продолжала функционировать и после его смерти — вплоть до 2023 года. Обвинение было официально озвучено представителю интересов покойного.
Олег Грищенко занимал пост мэра Саратова с 2006 по 2016 год, после чего был избран депутатом Государственной думы РФ. Он скончался в июне 2017 года после продолжительной болезни.