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Умерший экс-глава Саратова Олег Грищенко стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере в отношении умершего экс-мэра Саратова Олега Грищенко. Обвинение связано с хищением имущества бывшего Саратовского подшипникового завода. Отмечается, что преступная схема, инициированная Грищенко, продолжала функционировать и после его кончины.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено в отношении бывшего главы Саратова и депутата Госдумы Олега Грищенко, скончавшегося в 2017 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

Согласно материалам дела, фигуранту предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Претензии правоохранительных органов касаются махинаций с имущественным комплексом бывшего Саратовского подшипникового завода (СПЗ), который Грищенко возглавлял до 2005 года.

По версии следствия, экс-глава города инициировал схему хищения активов, которая продолжала функционировать и после его смерти — вплоть до 2023 года. Обвинение было официально озвучено представителю интересов покойного.

Олег Грищенко занимал пост мэра Саратова с 2006 по 2016 год, после чего был избран депутатом Государственной думы РФ. Он скончался в июне 2017 года после продолжительной болезни.

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