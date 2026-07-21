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Под Воронежем пьяный водитель пытался притвориться пассажиром

Нарушителя ждет штраф в 45 тыс руб и лишение прав, кроме того, его автомобиль поместили на штрафстоянку.

Источник: Комсомольская правда

В воронежских Лисках ночью 20 июля автоинспекторы задержали пьяного водителя.

Hyundai Solaris дорожные полицейские тормознули в 2.10 на улице Луначарского. Подошедшие к машине инспекторы обнаружили пустое водительское кресло. А рядом на пассажирском — мужчину, у которого при проверке документов ощущался запах алкоголя изо рта.

37-летнему мужчине провели освидетельствование на состояние алкогольного опьянения с помощью прибора алкотектор «Юпитер».

— Результат составил 0,921 мг/л наличия этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Нарушитель с показаниями прибора согласился. Его ждет штраф 45 тыс рублей с лишением прав на срок от 1,5 до двух лет. Автомобиль нарушителя помещен на специализированную стоянку, — сообщили в ГАИ Воронежской области.

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