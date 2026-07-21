Под Воронежем пьяный водитель пытался притвориться пассажиром

— Результат составил 0,921 мг/л наличия этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Нарушитель с показаниями прибора согласился. Его ждет штраф 45 тыс рублей с лишением прав на срок от 1,5 до двух лет. Автомобиль нарушителя помещен на специализированную стоянку, — сообщили в ГАИ Воронежской области.