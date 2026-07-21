Тело мужчины обнаружили в реке в Нижегородской области

В Лысковском округе 21 июля в реке Керженец было найдено тело мужчины. Информацию об этом распространило ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Извлечь погибшего из воды помогли очевидцы. В настоящее время специалисты устанавливают детали и причины произошедшего.
Ранее еще два человека утонули за сутки в Нижегородской области 20 июля.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше