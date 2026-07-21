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В Венгрии прошли обыски у партии бывшего премьера Виктора Орбана

Сотрудники прокуратуры Венгрии без предупреждения пришли в офис, где хранятся серверы партии «Фидес». Их цель — изъять коммуникационную систему и базы данных политической силы. Об этом рассказал директор по коммуникациям партии Берталан Хаваши, пишет HVG.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Хаваши подчеркнул, что ничего подобного в стране не случалось с 1990 года, то есть с момента падения коммунистического режима.

«Авторитаризм сегодня сделал шаг вперед», — цитирует его HVG. По словам Хаваши, правящая сейчас партия «Тиса» пытается провернуть «юридическое уничтожение» «Фидес».

Напомним, что «Тиса» во главе с Петером Мадьяром выиграла парламентские выборы 12 апреля 2026 года. Именно она сменила «Фидес» бывшего премьер-министра Виктора Орбана у руля страны.

Ситуацию в партийном офисе прокомментировал и действующий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. В Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) он подтвердил факт обыска в помещении оппозиционной партии. Мадьяр призвал дождаться официальных разъяснений от прокуратуры.

Ранее экс-премьер Виктор Орбан уже заявлял, что отстранение от должности президента Тамаша Шуйока стало началом произвола со стороны новой власти во главе с Петером Мадьяром. Соответствующее заявление политик сделал в соцсетях.

Представители партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» выразили Шуйоку свою поддержку. Они утверждают, что президент покинул пост под давлением правительства Мадьяра.

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