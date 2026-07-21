Reuters: сотрудники ВМС Филиппин и береговой охраны Китая схлестнулись в море на дубинках и веслах

Вооруженные силы Филиппин сообщили, что жестко-корпусная надувная лодка Береговой охраны Китая с восемью членами экипажа на борту приблизилась к их военному кораблю, стоящему у рифа архипелаге Спратли, и сделала фотографии и видеозаписи.
Когда два катера ВМС Филиппин попытались отогнать китайскую лодку, ее личный состав «отреагировал бурно и агрессивно», а один китаец ударил военнослужащего ВМС Филиппин деревянной дубинкой по голове.
На видеороликах, которые Китай и Филиппины опубликовали отдельно вечером в понедельник, слышно, что китайские военнослужащие кричат: «Это береговая охрана Китая. Пожалуйста, немедленно уходите». При этом видно, что представители обеих сторон размахивали веслами и дубинками во время столкновения, а один из восьми китайцев ударил филиппинца деревянной дубинкой по голове.
В случившемся Пекин и Манила обвинили друг друга, отмечает Reuters.
Мы призываем Народно-освободительную армию Китая и береговую охрану Китая… положить конец их незаконным, принудительным, агрессивным и вводящим в заблуждение действиям в западной части Филиппинского моря.
Филиппинский МИД добавил, что «акт насилия» против военнослужащих ВМС страны является «неприемлемым» и требует дипломатических действий.
В ответ береговая охрана Китая обвинила филиппинские суда в игнорировании неоднократных предупреждений, опасном приближении и таране китайского патрульного катера.
Филиппинский персонал сначала использовал весла, деревянные палки и другие приспособления для агрессивного нападения на сотрудников китайской береговой охраны.
В заявлении отмечается, что китайские военные проявляли максимальную сдержанность, неоднократно делали предупреждения, маневрируя вокруг лодок, и принимали соразмерные контрмеры. Береговая охрана Китая также обвинила Филиппины в искажении фактов и выдвижении ложных обвинений против Китая, потребовав «немедленного прекращения нарушений, провокаций и ложной шумихи».
Reuters напоминает, что это не первый подобный случай. В 2024 году в результате аналогичного столкновения филиппинский военнослужащий потерял палец из-за «агрессивных действий Китая».