Reuters: сотрудники ВМС Филиппин и береговой охраны Китая схлестнулись в море на дубинках и веслах

На видеороликах, которые Китай и Филиппины опубликовали отдельно вечером в понедельник, слышно, что китайские военнослужащие кричат: «Это береговая охрана Китая. Пожалуйста, немедленно уходите». При этом видно, что представители обеих сторон размахивали веслами и дубинками во время столкновения, а один из восьми китайцев ударил филиппинца деревянной дубинкой по голове.