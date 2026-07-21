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В Прикамье местные жители вытащили мужчину из дома, уходившего под воду

Сотрудник полиции Октябрьского округа Пермского края вместе с жителем поселка Сарс спасли мужчину, отрезанного потоками воды от суши. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

Сотрудник полиции Октябрьского округа Пермского края вместе с жителем поселка Сарс спасли мужчину, отрезанного потоками воды от суши. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

В селе Мостовая дождевой паводок заливал три дома, находящихся в низине. Сюда приехали заместитель начальника ОВД Николай Коньков и житель Сарса Игорь Поезжаев. Они привезли с собой лодку, чтобы на ней вывозить людей с затопленных мест.

В это время им сообщили, что в одном из домов, стоящих в низине, находится пожилой человек. Выбраться самостоятельно он не мог, так как дом уже заливало водой.

Коньков и Поезжаев спустили лодку на воду и привязали к ней веревку длиной примерно двести метров. Для страховки второй конец веревки дали местным жителям — сильный поток мог унести лодку.

С трудом добравшись до затопленного дома, Коньков и Поезжаев вытащили из него старика и усадили в лодку. Местные жители за веревку подтащили их к сухому месту. Как только спасатели и спасенный выбрались на берег, потоки воды полностью затопили дом.