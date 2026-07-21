Два тяжёлых сейфа с оружием и деньгами похитили у нижегородца

В Нижегородской области перед судом предстанет участник мошеннической схемы, помогший похитить два сейфа с деньгами и оружием у жителя Кстовского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
18-летнему сыну владельца дома позвонили аферисты под видом правоохранителей и запугали тем, что на его имя якобы оформлена доверенность в пользу иностранной организации. В ходе видеозвонка в кадр попали два тяжелых сейфа. После этого 30-летний обвиняемый арендовал жилье для конспирации и нанял вслепую грузчиков, которым обманутый юноша сам передал имущество.
Добычей злоумышленников стали 3,6 млн рублей, которые сразу перевели в криптовалюту, а также два охотничьих ружья с патронами. За свою работу пособник получил 30 тысяч рублей. Сейчас задержанному грозит до 10 лет лишения свободы, уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено в суд.
Ранее сообщалось, что более 54 млн рублей похитили мошенники у нижегородцев за неделю.