Два тяжёлых сейфа с оружием и деньгами похитили у нижегородца

18-летнему сыну владельца дома позвонили аферисты под видом правоохранителей и запугали тем, что на его имя якобы оформлена доверенность в пользу иностранной организации. В ходе видеозвонка в кадр попали два тяжелых сейфа. После этого 30-летний обвиняемый арендовал жилье для конспирации и нанял вслепую грузчиков, которым обманутый юноша сам передал имущество.