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Клещи продолжают атаковывать воронежцев: от укусов пострадали 1757 человек

Этот показатель не превышает среднемноголетних значений.

Источник: АиФ Воронеж

В Воронежской области 1757 людям потребовалась помощь врачей после укусов клещей с начала сезона их активности. Этот показатель не превышает среднемноголетних значений. Данными, актуальными на 20 июля, поделились в региональном управлении Роспотребнадзора.

В целях профилактики укусов членистоногих в местах массового пребывания и отдыха населения проводятся акарицидные обработки. Работы уже провели на площади 1544,6 га, включая 392,6 га территорий летних оздоровительных учреждений.

Эффективность мероприятий составляет 100%. Клещи на обработанных территориях не были обнаружены.

Санврачи напомнили, что при присасывании клеща для его удаления необходимо обратиться в медучреждение по месту жительства или в травматологический пункт. При повышении температуры тела в течение 14 дней, увеличении лимфоузлов, появлении синюшности в месте укуса членистоногого следует обратиться к врачу в поликлинику по месту жительства.

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