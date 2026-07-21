Клещи продолжают атаковывать воронежцев: от укусов пострадали 1757 человек

Санврачи напомнили, что при присасывании клеща для его удаления необходимо обратиться в медучреждение по месту жительства или в травматологический пункт. При повышении температуры тела в течение 14 дней, увеличении лимфоузлов, появлении синюшности в месте укуса членистоногого следует обратиться к врачу в поликлинику по месту жительства.