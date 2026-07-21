Клещи продолжают атаковывать воронежцев: от укусов пострадали 1757 человек

В Воронежской области 1757 людям потребовалась помощь врачей после укусов клещей с начала сезона их активности. Этот показатель не превышает среднемноголетних значений. Данными, актуальными на 20 июля, поделились в региональном управлении Роспотребнадзора.
В целях профилактики укусов членистоногих в местах массового пребывания и отдыха населения проводятся акарицидные обработки. Работы уже провели на площади 1544,6 га, включая 392,6 га территорий летних оздоровительных учреждений.
Эффективность мероприятий составляет 100%. Клещи на обработанных территориях не были обнаружены.
Санврачи напомнили, что при присасывании клеща для его удаления необходимо обратиться в медучреждение по месту жительства или в травматологический пункт. При повышении температуры тела в течение 14 дней, увеличении лимфоузлов, появлении синюшности в месте укуса членистоногого следует обратиться к врачу в поликлинику по месту жительства.