«Скончались на месте»: страшное ДТП с грузовиком и Kia произошло на севере Казахстана

В пресс-службе Департамента полиции Костанайской области рассказали о ДТП, которое сегодня произошло на автодороге Костанай — Карабутак, вблизи села Тобыл района Беимбета Майлина. Сообщается, что участниками ДТП стали автомобиль Kia Sorento и грузовик DAF. К сожалению, в результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте, второй пассажир был госпитализирован.
«Полицией начато досудебное расследование. По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Sorento, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем DAF. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам расследования будет принято соответствующее процессуальное решение», — добавили в департаменте.