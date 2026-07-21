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«Скончались на месте»: страшное ДТП с грузовиком и Kia произошло на севере Казахстана

В Костанайской области автомобиль Kia Sorento столкнулся с грузовиком DAF, в результате чего погибли водитель и пассажир легкового авто, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП.

Источник: ДП Костанайской области

В пресс-службе Департамента полиции Костанайской области рассказали о ДТП, которое сегодня произошло на автодороге Костанай — Карабутак, вблизи села Тобыл района Беимбета Майлина. Сообщается, что участниками ДТП стали автомобиль Kia Sorento и грузовик DAF. К сожалению, в результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте, второй пассажир был госпитализирован.

«Полицией начато досудебное расследование. По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Sorento, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем DAF. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам расследования будет принято соответствующее процессуальное решение», — добавили в департаменте.