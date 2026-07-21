«Скончались на месте»: страшное ДТП с грузовиком и Kia произошло на севере Казахстана

«Полицией начато досудебное расследование. По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Sorento, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем DAF. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам расследования будет принято соответствующее процессуальное решение», — добавили в департаменте.