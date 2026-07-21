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Израильские силы открыли огонь вблизи военных Ливана на юге страны

На юге Ливана произошел новый инцидент с участием израильских сил. 21 июля военнослужащие Израиля открыли стрельбу в районе «пилотной зоны» неподалеку от города Завтар аль-Гарбия. Именно туда в рамках стабилизации обстановки начали заходить подразделения ливанских военных, сообщает издание The National со ссылкой на заявление Армии Ливана.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В официальном обращении командование ливанских вооруженных сил заявило: «Командование Армии подчеркивает, что эта атака затруднит реализацию мер по развертыванию сил в “пилотных зонах”».

The National не приводит подробностей о том, что именно спровоцировало израильских военных на открытие огня. Информация о возможных пострадавших в результате инцидента также отсутствует.

До этого момента ливанская армия уже зашла в район Завтар аль-Гарбия и приступила к разминированию территории. Этот участок должен перейти под контроль Бейрута после того, как оттуда выйдут израильские подразделения.

Достигнутые ранее договоренности предполагают поэтапный вывод израильских сил, а также разоружение отрядов движения «Хезболла» в пределах «пилотных зон». Помимо Завтар аль-Гарбия, в этот перечень пока включены деревни Фрун и Срифа.

Напомним, что 26 июня в Вашингтоне Израиль и Ливан подписали рамочное соглашение. Посредником выступили США. Документ нацелен на прекращение боевых действий. В нем указано, что израильские военные покинут созданную ими зону безопасности на юге Ливана только после разоружения «Хезболлы».

Стоит отметить, что в последние месяцы конфликт разворачивался именно между Израилем и «Хезболлой». Ливанская армия в нем не участвовала, а лидеры «Хезболлы» пока не выражали готовности выполнять условия соглашения.

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