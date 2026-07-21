Израильские силы открыли огонь вблизи военных Ливана на юге страны

В официальном обращении командование ливанских вооруженных сил заявило: «Командование Армии подчеркивает, что эта атака затруднит реализацию мер по развертыванию сил в “пилотных зонах”».
The National не приводит подробностей о том, что именно спровоцировало израильских военных на открытие огня. Информация о возможных пострадавших в результате инцидента также отсутствует.
До этого момента ливанская армия уже зашла в район Завтар аль-Гарбия и приступила к разминированию территории. Этот участок должен перейти под контроль Бейрута после того, как оттуда выйдут израильские подразделения.
Достигнутые ранее договоренности предполагают поэтапный вывод израильских сил, а также разоружение отрядов движения «Хезболла» в пределах «пилотных зон». Помимо Завтар аль-Гарбия, в этот перечень пока включены деревни Фрун и Срифа.