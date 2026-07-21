В Воронеже умерла доцент, посвятившая работе со студентами больше полувека

Работе на физическом факультете университета Светлана Дмитриевна посвятила 57 лет своей трудовой деятельности. Она была в числе тех, кто начинал и развивал научные исследования по физике сегнетоэлектриков на кафедре экспериментальной физики в Воронеже, обеспечивал подготовку специалистов по этому направлению. Список научных и учебно-методических публикаций Светланы Миловидовой содержит более 260 наименований.