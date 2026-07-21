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В Воронеже умерла доцент, посвятившая работе со студентами больше полувека

Светлана Миловидова ушла из жизни в возрасте 85 лет.

Источник: АиФ Воронеж

Скончалась кандидат физико-математических наук, доцент Воронежского государственного университета Светлана Миловидова. Педагог ушла из жизни в возрасте 85 лет. Об этом сообщили на сайте вуза во вторник, 21 июля.

Работе на физическом факультете университета Светлана Дмитриевна посвятила 57 лет своей трудовой деятельности. Она была в числе тех, кто начинал и развивал научные исследования по физике сегнетоэлектриков на кафедре экспериментальной физики в Воронеже, обеспечивал подготовку специалистов по этому направлению. Список научных и учебно-методических публикаций Светланы Миловидовой содержит более 260 наименований.

За свою долгую профессиональную деятельность педагог воспитала не одно поколение студентов, прививая им уважение к труду, любовь к профессии и стремление к постоянному развитию. За добросовестный труд она была неоднократно отмечена грамотами и благодарственными письмами, награждена почетным знаком ВГУ.

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