В Воронеже умерла доцент, посвятившая работе со студентами больше полувека

Скончалась кандидат физико-математических наук, доцент Воронежского государственного университета Светлана Миловидова. Педагог ушла из жизни в возрасте 85 лет. Об этом сообщили на сайте вуза во вторник, 21 июля.
Работе на физическом факультете университета Светлана Дмитриевна посвятила 57 лет своей трудовой деятельности. Она была в числе тех, кто начинал и развивал научные исследования по физике сегнетоэлектриков на кафедре экспериментальной физики в Воронеже, обеспечивал подготовку специалистов по этому направлению. Список научных и учебно-методических публикаций Светланы Миловидовой содержит более 260 наименований.
За свою долгую профессиональную деятельность педагог воспитала не одно поколение студентов, прививая им уважение к труду, любовь к профессии и стремление к постоянному развитию. За добросовестный труд она была неоднократно отмечена грамотами и благодарственными письмами, награждена почетным знаком ВГУ.