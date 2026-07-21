Гараж, три машины и баня сгорели в Нижегородской области за сутки

За 24 часа подразделения пожарной службы устранили 11 техногенных возгораний на территории Нижегородской области. Данные об оперативной обстановке обнародовала пресс‑служба ГУ МЧС России по региону. Сообщение поступило 21 июля в 06:00.
Среди наиболее значимых происшествий — ликвидация огня в гаражном помещении Ленинского района Нижнего Новгорода и тушение загоревшейся бани в Бору. Серьёзного реагирования потребовали случаи возгорания автотранспорта: зафиксировано три эпизода — в Перевозском и Воротынском округах, а также в Автозаводском районе областного центра.
Кроме того, пожарные оперативно ликвидировали пять очагов горения мусора, разбросанных по разным муниципалитетам области. Ещё одним инцидентом стало устранение возгорания в жилом помещении: пламя охватило квартиру в одном из домов Кстовского района.
Ранее пять человек погибли в ЧП за неделю в Нижегородской области 20 июля.