Суд оставил под стражей гражданина Израиля, подозреваемого в торговле органами

По данным «Коммерсантъ», Вольфман лично вел переговоры с донорами и обеспечивал их поддельными медицинскими документами для беспрепятственного пересечения границ. В частной клинике у них изымали здоровые почки для пересадки иностранным реципиентам, каждый из которых платил за операцию до €80 тыс. Известно, что еще в 2013 году правоохранительные органы Косово расследовали не менее 30 эпизодов деятельности этой группы, после чего клиника Medicus была закрыта.