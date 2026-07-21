Суд оставил под стражей гражданина Израиля, подозреваемого в торговле органами

Московский городской суд продлил на шесть месяцев срок содержания под стражей гражданину Израиля Борису Вольфману, обвиняемому в участии в международной преступной группе «черных трансплантологов». Об этом сообщает корреспондент РЕН ТВ из зала суда.
Фигуранту предъявлены обвинения в торговле людьми и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в составе организованной группы. По данным следствия, в период с 2006 по 2008 год участники группировки вербовали граждан, находящихся в тяжелом материальном положении, для изъятия у них внутренних органов. В числе потерпевших оказались трое россиян, которых под предлогом проведения безопасной операции убедили продать почки за 8 тысяч евро.
По данным «Коммерсантъ», Вольфман лично вел переговоры с донорами и обеспечивал их поддельными медицинскими документами для беспрепятственного пересечения границ. В частной клинике у них изымали здоровые почки для пересадки иностранным реципиентам, каждый из которых платил за операцию до €80 тыс. Известно, что еще в 2013 году правоохранительные органы Косово расследовали не менее 30 эпизодов деятельности этой группы, после чего клиника Medicus была закрыта.
Борис Вольфман находился в международном розыске по линии Интерпола 14 лет и был депортирован в Россию из Турции в 2025 году по запросу Генпрокуратуры. В случае признания вины в торговле людьми и причинении тяжкого вреда здоровью в составе организованной группы ему грозит до 15 лет лишения свободы.