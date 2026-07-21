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В Тамбове вынесли приговор по делу о махинациях с налогами на 280 млн рублей

В Тамбове завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении учредителя и бывшего генерального директора компании «Транссервис». Суд установил, что с 2018 по 2020 год фигуранты уклонялись от уплаты налогов, используя подконтрольную фирму для фиктивных услуг. Общая сумма неуплаченных налогов превысила 280 млн рублей, а на имущество осужденных наложен арест на 321 млн рублей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Суд в Тамбове признал виновными учредителя и бывшего генерального директора транспортной компании «Транссервис» в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Как установили следствие и суд, в период с 2018 по 2020 год фигуранты систематически вносили ложные сведения в налоговые декларации. Для реализации преступной схемы использовались реквизиты подконтрольной фирмы, которая фактически не оказывала заявленных услуг по перевозке продукции. Создание видимости финансово-хозяйственных операций позволяло компании незаконно применять налоговые вычеты по НДС. Сумма неуплаченных в бюджет государства налогов превысила 280 млн рублей.

Суд приговорил подсудимых к принудительным работам на сроки 4 года и 3 года соответственно с удержанием 15% заработка в доход государства. В целях обеспечения возмещения ущерба на имущество осужденных наложен арест на общую сумму более 321 млн рублей.