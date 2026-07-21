В Тамбове вынесли приговор по делу о махинациях с налогами на 280 млн рублей

Как установили следствие и суд, в период с 2018 по 2020 год фигуранты систематически вносили ложные сведения в налоговые декларации. Для реализации преступной схемы использовались реквизиты подконтрольной фирмы, которая фактически не оказывала заявленных услуг по перевозке продукции. Создание видимости финансово-хозяйственных операций позволяло компании незаконно применять налоговые вычеты по НДС. Сумма неуплаченных в бюджет государства налогов превысила 280 млн рублей.