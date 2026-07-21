В Краснодаре в озере утонула 13-летняя девочка

В Краснодаре в озере Старая Кубань утонула 13-летняя девочка. Трагедия произошла в районе улицы Воронежской 16 июля.
Компания взрослых и детей отдыхала на берегу озера. Девочка, купаясь в необорудованном для этого месте, ушла под воду. Спасти ребенка не удалось.
Известно, что погибшая девочка — ученица 6-го класса школы № 22. Она жила в Краснодаре с бабушкой, пока мама находилась в Москве.
«Семья благополучная, на учете в органах профилактики не состояла», — сообщили в администрации Центрального округа.
Жителям и гостям Краснодара напомнили, что купание в водоемах города запрещено. Река Кубань и Карасунские озера имеют сильные течения, водовороты и перепады глубин.