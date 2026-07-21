Спасатели рассказали, как ликвидировали разлив нефтепродуктов в Прикамье

Спасатели Пермской городской службы спасения рассказали подробности ликвидации разлива нефтепродуктов на реке Мулянка.
Как пояснили в организации, спасатели задействованы в ликвидации последствий разлива на реке Мулянка. Прибрежную зону очищают с 17 июля.
Сейчас сотрудники городской службы спасения занимаются очисткой берега, собирая загрязненный грунт и воду. Для обеспечения деятельности волонтеров, принимающих участие в ликвидации последствий инциндента, ведомство развернуло две палатки, подключенные к источникам электроэнергии.
По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина создана межведомственная рабочая группа, которая координирует шаги по устранению последствий разлива и устанавливает его причины.
На данный момент специалистам удалось очистить около 70% площади загрязнения с поверхности водоема. На реке установлены боновые заграждения, позволившие полностью остановить дальнейшее распространение пятна и прекратить поступление новых объемов загрязняющих веществ. Риск попадания нефтепродуктов в реку Каму исключен: в районе устья Мулянки дополнительно смонтировано четыре рубежа защитных бонов.
Напомним, ранее сообщалось, что разлив нефтепродуктов в Мулянку локализован.