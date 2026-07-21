Спасатели рассказали, как ликвидировали разлив нефтепродуктов в Прикамье

На данный момент специалистам удалось очистить около 70% площади загрязнения с поверхности водоема. На реке установлены боновые заграждения, позволившие полностью остановить дальнейшее распространение пятна и прекратить поступление новых объемов загрязняющих веществ. Риск попадания нефтепродуктов в реку Каму исключен: в районе устья Мулянки дополнительно смонтировано четыре рубежа защитных бонов.