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На трассе в Ростовской области опрокинулись две машины, погиб один из водителей

Смертельная авария произошла на трассе Таганрог — Федоровка.

Источник: Комсомольская правда

На трассе Таганрог — Федоровка в Ростовской области съехали на обочину и опрокинулись две машины. Один из водителей погиб на месте происшествия, есть пострадавший. Об этом 21 июля сообщили в управлении Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария произошла утром. Предварительно, 46-летний водитель «Джили Монжаро» (Geely Monjaro) ехал в сторону села Носово и на нерегулируемом перекрестке, находясь на второстепенной дороге, не уступил проезд автомобилю «БАД Ф3» (BYD F3). Машины столкнулись, съехали на обочину и опрокинулись.

— 66-летний водитель «БАД ФЗ» скончался до прибытия скорой помощи, 70-летний пассажир этой же машины с трамвами попал в больницу, — рассказали в управлении Госавтоинспекции.

На месте происшествия уже побывали следователи МВД. Выясняются обстоятельства случившегося.

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