В Волгограде угонщики накачали шины авто, залили бензин и поставили аккумулятор

Необычный угон зафиксировали полицейские в Кировском районе Волгограда. Чтобы покататься на чужом автомобиле двое молодых парней его починили, накачали шины, залили бензин, да еще и поставили свой аккумулятор. Вот только далеко не уехали. Вскоре их задержали сотрудники Госавтоинспекции. За рулем был 19-летний волгоградец. Ему грозит тюремный срок до 7 лет.