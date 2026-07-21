Бастрыкин ждёт доклад о разрушающемся доме 2010 года постройки в Кизеле

Согласно материалам проверки, дом по улице Энгельса, построенный в 2010 году, на протяжении длительного времени находится в непригодном состоянии. В здании разрушаются кровля и межэтажные перекрытия, осыпается внутренняя отделка, а в зимний период регулярно промерзают инженерные коммуникации. Несмотря на критическую ситуацию, компетентные органы не принимают мер к устранению нарушений, а многочисленные жалобы жильцов в различные инстанции оставались без результатов.