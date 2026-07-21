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Бастрыкин ждёт доклад о разрушающемся доме 2010 года постройки в Кизеле

В здании разрушены кровля и перекрытия.

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о разрушении жилого дома в Кизеле, сообщает пресс-служба СК по Пермскому краю.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации взял под личный контроль расследование уголовного дела, связанного с ненадлежащим содержанием многоквартирного дома в городе Кизеле Пермского края. Поводом для этого стало обращение, поступившее в приемную главы ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

Согласно материалам проверки, дом по улице Энгельса, построенный в 2010 году, на протяжении длительного времени находится в непригодном состоянии. В здании разрушаются кровля и межэтажные перекрытия, осыпается внутренняя отделка, а в зимний период регулярно промерзают инженерные коммуникации. Несмотря на критическую ситуацию, компетентные органы не принимают мер к устранению нарушений, а многочисленные жалобы жильцов в различные инстанции оставались без результатов.

Региональным Следственным управлением СК России по Пермскому краю по данному факту уже возбуждено уголовное дело. Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя краевого следственного управления подробный доклад о ходе и результатах расследования, а также о принимаемых мерах по восстановлению прав жильцов. Исполнение поручения поставлено на строгий контроль в центральном аппарате СКР.

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